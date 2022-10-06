ВСУ ракетами РСЗО HIMARS разрушили здание школы-интерната в Херсоне

О пострадавших при обстреле не сообщается.

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С 5 на 6 октября украинские военные ударили по Херсону из американской реактивной системы залпового огня HIMARS. Снаряды попали в школу-интернат имени Тараса Шевченко.

В результате здание было разрушено. Об этом сегодня рассказали в пресс-службе Народной милиции ДНР. О пострадавших при обстреле не сообщается.

Напомним, в четверг ВСУ нанесли удар из РСЗО HIMARS по жилому дому в Херсоне. Также они вновь пытались обстрелять Антоновский мост через Днепр.

А накануне украинские войска ударили по гостинице в центре Херсона. Один человек погиб. Здание получило значительные повреждения. Предположительно, огонь велся из РСЗО HIMARS.