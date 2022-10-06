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Украинские войска нанесли удар из HIMARS по жилому дому в Херсоне

Сергей Лебедев
17:36 06.10.2022
Об этом сообщают экстренные службы.
Украинские войска нанесли удар из HIMARS по жилому дому в Херсоне
© Фото: Валерий Мельников, РИА Новости
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В четверг украинские военные нанесли удар из американской реактивной системы залпового огня HIMARS по жилому дому в Херсоне. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб.

Напомним, ранее стало известно, что российские силы противовоздушной обороны сбили пять ракет РСЗО HIMARS. ВСУ вновь пытались обстрелять Антоновский мост через Днепр в Херсоне.

M142 HIMARS - американская реактивная система залпового огня. Пусковой контейнер с шестью ракетами установлен на шестиколесном грузовике.

РСЗО использует разные типы боеприпасов, в том числе ракеты семейства M30/M31. Это корректируемые ракетные снаряды, которые наводятся с помощью системы GPS, поэтому имеют высокую точность поражения.

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