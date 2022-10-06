Армия Армия Армия

ПВО сбила пять ракет HIMARS при попытке ВСУ обстрелять Антоновский мост

16:46 06.10.2022
Как сообщают экстренные службы Херсонской области, обстрел района Антоновского моста произошел в 16.05.
© Видео: Кирилл Стремоусов, telegram © Фото: Sgt. Jacob Harrer, Wikimedia
HIMARS готовится к стрельбе на передовой оперативной базе морской пехоты «Эдинбург». Афганистан, 26 февраля 2012 года
Читайте нас на:

Российские силы ПВО сбили пять ракет РСЗО HIMARS при попытке Вооруженных сил Украины вновь обстрелять Антоновский мост через Днепр в Херсоне.

Кадры с места опубликовал замглавы администрации региона Кирилл Стремоусов в Telegram-канале. Как сообщают экстренные службы Херсонской области, обстрел произошел в 16.05.

Антоновский мост - стратегически важный мост, связывающий правый и левый берег Днепра. Через него осуществляется снабжение ВС РФ в Херсоне, поэтому ВСУ его регулярно обстреливают, пытаясь разрушить.

M142 HIMARS - американская реактивная система залпового огня. Пусковой контейнер с шестью ракетами установлен на шестиколесном грузовике. РСЗО использует разные типы боеприпасов, в том числе ракеты семейства M30/M31. Это корректируемые ракетные снаряды, которые наводятся с помощью системы GPS, поэтому имеют высокую точность поражения.

Кроме того, в пусковой контейнер можно зарядить одну оперативно-тактическую ракету ATACMS с дальностью стрельбы до 300 километров. РСЗО HIMARS передают украинской стороне США.

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
17:46 Армия
Видео
Обстрел Антоновского моста из американской РСЗО HIMARS попал на видео
17:36 В стране и мире
Украинские войска нанесли удар из HIMARS по жилому дому в Херсоне
16:30 Спорт
ТАСС: тренер Татьяна Тарасова госпитализирована
16:05 В стране и мире
Новак: «Северный поток» не может работать из-за того, что Запад запутался в своих санкциях
15:20 В стране и мире
Содержание метана в районе утечек на «Северных потоках» превысило норму в тысячу раз
Популярное
Видео
Путин высказался об уродах, идиотах и придурках
Видео
Санду рассказала пранкерам о готовности выделить Киеву земли Молдавии
Видео
Шойгу: срочники после демобилизации уедут домой, а набранные в ходе осеннего призыва будут служить не в зоне СВО
Видео
Интенсивная подготовка: кадры тренировок мобилизованных военных в тыловых районах СВО
Видео
Ударами ВКС РФ по по пунктам временной дислокации ВСУ уничтожены две РСЗО HIMARS
Видео
МО РФ: уничтожено свыше 50-ти боевиков ВСУ в районе Купянска Харьковской области
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.