ПВО сбила пять ракет HIMARS при попытке ВСУ обстрелять Антоновский мост
Российские силы ПВО сбили пять ракет РСЗО HIMARS при попытке Вооруженных сил Украины вновь обстрелять Антоновский мост через Днепр в Херсоне.
Кадры с места опубликовал замглавы администрации региона Кирилл Стремоусов в Telegram-канале. Как сообщают экстренные службы Херсонской области, обстрел произошел в 16.05.
Антоновский мост - стратегически важный мост, связывающий правый и левый берег Днепра. Через него осуществляется снабжение ВС РФ в Херсоне, поэтому ВСУ его регулярно обстреливают, пытаясь разрушить.
M142 HIMARS - американская реактивная система залпового огня. Пусковой контейнер с шестью ракетами установлен на шестиколесном грузовике. РСЗО использует разные типы боеприпасов, в том числе ракеты семейства M30/M31. Это корректируемые ракетные снаряды, которые наводятся с помощью системы GPS, поэтому имеют высокую точность поражения.
Кроме того, в пусковой контейнер можно зарядить одну оперативно-тактическую ракету ATACMS с дальностью стрельбы до 300 километров. РСЗО HIMARS передают украинской стороне США.
Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов