ПВО сбила пять ракет HIMARS при попытке ВСУ обстрелять Антоновский мост

Как сообщают экстренные службы Херсонской области, обстрел района Антоновского моста произошел в 16.05.

© Видео: Кирилл Стремоусов, telegram © Фото: Sgt. Jacob Harrer, Wikimedia

HIMARS готовится к стрельбе на передовой оперативной базе морской пехоты «Эдинбург». Афганистан, 26 февраля 2012 года

Российские силы ПВО сбили пять ракет РСЗО HIMARS при попытке Вооруженных сил Украины вновь обстрелять Антоновский мост через Днепр в Херсоне.

Кадры с места опубликовал замглавы администрации региона Кирилл Стремоусов в Telegram-канале. Как сообщают экстренные службы Херсонской области, обстрел произошел в 16.05.

Антоновский мост - стратегически важный мост, связывающий правый и левый берег Днепра. Через него осуществляется снабжение ВС РФ в Херсоне, поэтому ВСУ его регулярно обстреливают, пытаясь разрушить.

M142 HIMARS - американская реактивная система залпового огня. Пусковой контейнер с шестью ракетами установлен на шестиколесном грузовике. РСЗО использует разные типы боеприпасов, в том числе ракеты семейства M30/M31. Это корректируемые ракетные снаряды, которые наводятся с помощью системы GPS, поэтому имеют высокую точность поражения.

Кроме того, в пусковой контейнер можно зарядить одну оперативно-тактическую ракету ATACMS с дальностью стрельбы до 300 километров. РСЗО HIMARS передают украинской стороне США.

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов