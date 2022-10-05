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Обломки стен и выбитые окна: как выглядит гостиница в Херсоне после ракетного обстрела ВСУ

Ян Брацкий
14:07 05.10.2022
При обстреле было повреждено не только здание гостиницы, но и несколько жилых домов поблизости.
© Видео: hercon_ru, telegram © Фото: hercon_ru, telegram
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Опубликованы кадры последствий ракетного обстрела ВСУ гостиницы в центре Херсона. В результате преступных действий украинских военных, один человек погиб, здание получило значительные повреждения.

Предположительно, огонь по городу велся из реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS производства США, сообщил представитель правоохранительных органов.

«Один человек погиб в результате ракетного удара украинских войск в центре Херсона. При обстреле были повреждены несколько жилых домов и здание гостиницы, предположительно, обстрел велся из реактивной системы залпового огня HIMARS», - приводит РИА Новости его слова.

В настоящее время на месте трагедии работают представители Следственного комитета Российской Федерации, уточняются объемы разрушений и сведения о возможных пострадавших, добавил он.

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