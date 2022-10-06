«Картель покупателей»: эксперт оценил введение потолка цен на российскую нефть

Авторы инициативы надеются сбить мировые цены на нефть, однако решение ОПЕК+ о сокращении добычи вряд ли позволит этого добиться, отметил Алексей Белогорьев.

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Введение потолка цен на российскую нефть со стороны Евросоюза будет иметь крайне печальные последствия для всей мировой торговли, так как это противоречит основам рыночного товарообмена. Такой точкой зрения в разговоре со «Звездой» поделился заместитель директора Института энергетики и финансов Алексей Белогорьев.

«Это беспрецедентная мера, которая будет иметь достаточно печальные последствия для международной торговли не только нефти, но и в целом, так как она противоречит основам рыночного товарообмена. Неслучайно другие страны-экспортеры, в том числе страны ОПЕК и Саудовская Аравия, крайне негативно отнеслись к самой идее. По сути, речь идет о создании картеля покупателей нефти, чего никогда в истории до этого не было», - объяснил эксперт.

Цель введения ограничения стоимости российской нефти не только в снижении доходов РФ, но и в уменьшении мировых цен на нефть, отметил Белогорьев.

«Особенно это важно для США, особенно для администрации Байдена (Джо Байден, президент США. - Прим. ред.) в преддверии ноябрьских выборов в конгресс. До них осталось буквально пять недель», - подчеркнул собеседник.

Властям США, по его словам, важно было попытаться сбить цены ниже 90 долларов за баррель, закрепить их на уровне 80-85 долларов. Однако решение стран ОПЕК+ ограничить добычу на два миллиона баррелей в сутки стало серьезным ударом по эффективности этой политики, заключил Белогорьев.

Страны ЕС 6 октября согласовали восьмой пакет санкций против России, включающий в себя потолок цен на нефть. Официальный Брюссель установит законодательную базу для определения потолка цен на российскую нефть для ее транспортировки по морю с декабря и нефтепродуктов - с февраля 2023 года. За день до этого Организация стран - экспортеров нефти ОПЕК+ объявила о сокращении добычи нефти на два миллиона баррелей в сутки с ноября, объяснив это решение неопределенностью вокруг мировой экономики.