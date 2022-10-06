Eвросоюз утвердил восьмой пакет санкций против России, включая потолок цен на нефть
© Фото: Zamir Usmanov, GlobalLookPress
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Eвросоюз утвердил восьмой пакет санкций против России, включая потолок цен на нефть
© Фото: Zamir Usmanov, GlobalLookPress
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