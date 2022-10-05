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Москва будет добиваться международного расследования атаки на «Северные потоки»

Ян Брацкий
11:46 05.10.2022
Ранее в Кремле назвали США одними из основных выгодополучателей от диверсии на экспортных газопроводах.
Москва будет добиваться международного расследования атаки на «Северные потоки»
© Фото: Danish Defense Ministry, XinHua, globallookpress
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Официальная Москва настаивает на проведении международного расследования причин взрывов на «Северных потоках». С таким заявлением выступил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Вершинин. Он счел полезным обсуждение диверсии на «потоках» в Совбезе ООН 30 сентября.

«Понятно, что не было принято решений, но прозвучало общее мнение о том, что это диверсия и необходимо расследование. Мы поддерживаем это, должно быть действительно расследование. Естественно, при участии России. Важно подключение к этому расследованию Германии», - сказал Вершинин в ходе пресс-конференции, организованной медиагруппой «Россия сегодня».

Теракты на двух экспортных трубопроводах произошли 26 сентября. Власти Германии, Дании и Швеции заявили о вероятности целенаправленной диверсии.

Несмотря на масштабные разрушения, накануне в «Газпроме» сообщили о стабилизации давления в нитке А экспортного газопровода «Северный поток - 2» и в обеих нитках газопровода «Северный поток - 1». По данным компании, утечка газа прекратилась. Более того, в «Газпроме» не исключили вероятности заполнения нитки В «Северного потока - 2» природным газом, но только после проверки целостности системы и с одобрения надзорных органов.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал основных выгодоприобретателей от ЧП на «Северных потоках». Со слов представителя Кремля, большинство стран ЕС и Москва не заинтересованы в прекращении работы трубопроводов. Однако есть стороны, получившие конкурентные преимущества, и это Соединенные Штаты Америки. Более того, есть ряд стран, имеющих военно-технологические возможности для осуществления подобных терактов.

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