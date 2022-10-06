МО РФ: ВКС России уничтожили три понтонные переправы ВСУ через реку Ингулец

Также в российском военном ведомстве сообщили об освобождении Зайцево на Артемовском направлении.

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ВКС России нанесли удары в районах населенных пунктов Великое Артаково Николаевской области, Новогригоровка и Белая Криница Херсонской области и уничтожили три понтонные переправы ВСУ через реку Ингулец. Об этом сообщил на брифинге 6 октября официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

Он сообщил об освобождении Зайцево после наступления на Артемовском направлении. Как утверждает представитель российского военного ведомства, все атаки ВСУ на Купянском направлении были отбиты, противник потерял более 120 своих бойцов, а также много военной техники. Между тем, на Краснолиманском направлении Киев за минувшие сутки активных боевых действий не предпринимал, добавил Конашенков.

Ранее корреспондент «Звезды» Мария Герман в своем сюжете рассказала, как те, кого недавно призвали в рамках частичной мобилизации, учатся работать с новой техникой на полигонах России.

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов