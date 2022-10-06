МО РФ: российские войска отбили все атаки ВСУ на Купянском направлении

Кроме того, ВКС России уничтожили три понтонные переправы ВСУ через реку Ингулец, добавили в МО РФ.

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Российские войска отбили все атаки украинских войск на Купянском направлении, попытавшихся силами до трех батальонных тактических групп наступать на направлениях Першотравневое, Кисловка и Берестовое. Об этом сообщил на брифинге 6 октября официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

В результате противник понес серьезные потери как в живой силе, так и в военной технике. Уничтожены более 120 украинских военнослужащих, пять танков, 12 боевых бронированных машин и 14 автомобилей.