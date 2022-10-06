В Минобороны России сообщили об освобождении Зайцево на Артемовском направлении

Уничтожено более 120 военнослужащих 58-й мотопехотной и 128-й горно-штурмовой бригад ВСУ, а также три боевые машины пехоты, уточнили в МО РФ.

© Видео: Минобороны России © Фото: Konstantin Kokoshkin, GlobalLookPress

В Министерстве обороны Российской Федерации сообщили об освобождении Зайцево в ДНР. Это произошло после наступления на Артемовском направлении, заявил официальный представитель российского военного ведомства Игорь Конашенков.

В результате противник понес потери в живой силе и военной технике. По словам Конашенкова, ВСУ потеряли более 120 бойцов в двух своих бригадах, а также три БМП. Число украинских военнослужащих, уничтоженных на Купянском направлении, также превысило 120.

Представитель российского военного ведомства добавил, что на Андреево-Криворожском направлении ВСУ пытались прорваться, но на всех направлениях они были отброшены с большими потерями - уничтожены более сотни украинских военнослужащих, шесть танков, восемь боевых бронированных машин и девять автомобилей.

На Краснолиманском направлении украинские военнослужащие не предпринимали активных боевых действий. В новой сводке о проведении спецоперации на Украина также говорится об уничтожении ВКС России трех понтонных переправ ВСУ через реку Ингулец.

Напомним, 21 февраля Россия признала независимость Донецкой и Луганской народных республик. Утром 24 февраля в телеобращении Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции на Украине. Президент РФ заявил, что ее цель - защита населения Донбасса, демилитаризация и денацификация Украины.

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов