Лязг гусениц и стрекот автоматов: как готовят резервистов на полигонах РФ

Первые эшелоны с мобилизованными уже прибывают на освобожденные от ВСУ территории, где им предстоит закончить курс боевой подготовки. Те, кого недавно призвали в рамках частичной мобилизации, пока в России учатся работать с новой техникой.

© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Министерство обороны публикует кадры подготовки мобилизованных, которые прибыли из Свердловской области и Сибири. Всего несколько минут - и миномет 2С12 «Сани» готов к работе. Рядом наводятся на учебные цели расчеты реактивной артиллерии.

В Нижегородской области от попадания крупнокалиберных снарядов мишени разлетаются в щепки. На полигоне Мулино мотострелковые экипажи готовят к действиям в наступлении и обороне. Командир танка Денис тщательно осматривает боевую машину. Мелочей быть не может, знает по собственному боевому опыту и рассказам деда, воевавшего в Великой Отечественной и дошедшего до Берлина.

В Ленинградской области на полигоне Сертолово танкисты совершают марш протяженностью в несколько километров. Ров, колейный мост, косогор имитируют препятствия, которые могут встретиться в районе боевых действий. Многие в свое время служили на подобной технике, поэтому на танкодроме не сбрасывают скорость.

В Ставропольском крае за последнее десятилетие российские войска получили сотни единиц современной боевой техники, комплексы связи, радиоэлектронной борьбы, особое место в современных условиях занимает беспилотная авиация. Разведчики, артиллеристы, даже снайперы могут использовать дроны для обнаружения цели.

При внезапной встрече с противником преимущество за скоростью и точностью - эту простую истину рассказывают новобранцам опытные офицеры спецназа в Бурятии. Инструкторы готовят их охранять особо важные объекты.

Выполнять задачи мобилизованным предстоит в населенных пунктах, где множество домов, социальных объектов и мирных граждан. Главное, загнать противника в угол, не задев гражданских. Плечом к плечу с теми, кто уже несколько месяцев выполняет боевые задачи, штурмовой отряд окружает здание. Действуют аккуратно. Огонь открывают лишь в последнюю минуту.

Под звуки автоматных очередей инструктор показывает, как быстро остановить кровотечение и покинуть поле боя. Первые эшелоны с мобилизованными уже начинают прибывать на освобожденные от ВСУ территории, где им предстоит закончить курс подготовки и получить боевые приказы.

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов