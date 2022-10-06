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МО РФ: на Краснолиманском направлении Киев за сутки активных боевых действий не предпринимал

14:29 06.10.2022
Об этом сообщил официальный представить Минобороны России Игорь Конашенков.
© Видео: Минобороны России © Фото: Алексей Иванов
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За последние сутки украинские военные не предпринимали активных боевых действий на Краснолиманском направлении в Донецкой Народной Республике. Об этом в четверг на брифинге рассказал официальный представить Министерства обороны России Игорь Конашенков.

Напомним, на днях в военном ведомстве также сообщили об уничтожении до 200 украинских боевиков на Краснолиманском направлении. Это стало результатом ударов авиации ВКС России в районе Ямполовки.

По данным Министерства обороны РФ, помимо уничтоженных 200 потери противника составили 320 боевиков ранеными, 10 танков и 25 БМП.

А сегодня стало известно об освобождении Зайцево в ДНР. Это произошло после наступления на Артемовском направлении.

Материал подготовили: Сергей Лебедев, Николай Баранов 

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