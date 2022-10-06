Стрельба, тактика и маскировка: чему спецназовцы учат мобилизованных в Бурятии

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В подразделениях специального назначения в Республике Бурятия организована подготовка мобилизованных военнослужащих для участия в спецоперации. Инструкторы, после распределения прибывшего личного состава по их военно-учетным специальностям, приступили к интенсивной огневой и тактической подготовке мобилизованных военнослужащих.

«На данный момент проходим подготовку по пристрелке оружия, штурмовым работам, выполняем отстрел мишеней из автоматов и стреляем из гранатометов», - рассказал мобилизованный Александр.

Помимо стрельб из различных видов стрелкового оружия, инструкторы уделяют большое внимание элементам и способам маскировки. Мобилизованные военнослужащие учатся самостоятельно выбирать наиболее выгодные огневые рубежи, прокладывать оптимальные пути передвижения своих групп и их огневого прикрытия. Также на практике выполняются упражнения по ведению общевойскового боя, как в городских условиях, так и на пересеченной местности.

«Сейчас я научился не то чтобы многому, я научился всему. Я вообще этого не знал, хотя и отслужил два года. Отлично, доходчиво, понятно. Все нормально объясняют и показывают. Идем за победой и без нее не вернемся», - добавил мужчина.

Отдельное внимание уделяется тренировкам по ориентированию на местности в условиях постоянно меняющейся обстановки. Во время тренировок широко применяются средства имитации.

Материал подготовили: Ян Брацкий, Николай Баранов