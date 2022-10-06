Вождение и огневая подготовка: кадры занятий с мобилизованными в ЗВО

Также во всех воинских частях проходят курсы по оказанию медицинской помощи, топографии.

© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Практические занятия для мобилизованных из запаса начались в Нижегородской области. На полигоне Мулино военнослужащие вспоминают навыки по вождению техники, приемы армейской тактической стрельбы.

Вождение и огневая подготовка сейчас и у тех, кто тренируется в Ленинградской области. Перед военнослужащими ставят задачи по поражению неподвижных и появляющихся целей.

Огонь ведут из всего штатного вооружения. Кроме того, во всех воинских частях проходят курсы по оказанию медицинской помощи, топографии. Учат пользоваться и обслуживать специальную технику и технику связи.

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов