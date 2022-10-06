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Овладеть «Санями» и «Градами»: как готовят минометные расчеты из числа мобилизованных

05:10 06.10.2022
В составе расчетов военнослужащие на практике отрабатывают навыки развертывания и ведения огня по различным мишеням, расположенные на дистанциях от 500 метров до нескольких километров.
© Видео: Минобороны РФ © Фото: Минобороны РФ
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Министерство обороны Российской Федерации опубликовало кадры подготовки минометных расчетов и расчетов реактивных систем залпового огня (РЗСО) «Град» из числа мобилизованных граждан, которые прибыли из Свердловской области и Сибири.

В ходе подготовки бойцы, которые были призваны из запаса в рамках частичной мобилизации, проходят курс теоретической подготовки по знанию способов прицеливания и ведения огня из возимых минометов 2С12 «Сани» и РЗСО «Град».

«Коллектив у нас очень дружный, ребята все друг за друга, друг другу помогаем. Ну, и в бою, думаю, тоже покажем себя коллективом», - поделился командир минометного расчета Василий.

В составе расчетов военнослужащие на практике отрабатывают навыки развертывания и ведения огня по различным мишеням, расположенные на дистанциях от 500 метров до нескольких километров. Кроме того, с мобилизованными проводятся занятия по определению расстояния до целей и необходимого количество заряда для поражения вражеских целей на различных дистанциях.

«Все выработано уже - слаженность, профессионализм. Поначалу тяжеловато, честно скажу. А когда уже каждый знает свое дело - все легко и просто», - рассказал мобилизованный из Свердловской области Дмитрий.

Накануне Минобороны России опубликовало кадры тренировок по огневой подготовке мобилизованных в Амурской области. Военнослужащие стреляют из автомата Калашникова и гранатометов РПГ-7. Бойцов обучают инструкторы из Дальневосточного высшего общевойскового командного училища, а также офицеры, принимавшие участие в вооруженных конфликтах.

Материал подготовили Максим Крюков и Николай Баранов.

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