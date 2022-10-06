Комиссар ЕС назвал препятствующее вступлению Украины в НАТО условие

По мнению еврокомиссара по внутреннему рынку Тьерри Бретона, альянс не может принять в состав воюющую страну.

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Официальный Киев не может рассчитывать на вступление в НАТО, пока на его территории идут активные боевые действия. С таким заявлением выступил еврокомиссар по внутреннему рынку Тьерри Бретон.

«Президент Украины Владимир Зеленский попросил о приеме Украины в НАТО, но, как известно, вопрос о вступлении в альянс не может ставиться в период военных действий на территории страны. А на Украине идут военные действия, и трудно сказать, когда они закончатся», - сказал Бретон в интервью французскому телеканалу BFM.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что собирается подать заявку на вступление страны в НАТО в ускоренном порядке. Это было сказано в ходе заседания Совета национальной безопасности и обороны по вопросам «обеспечения коллективной безопасности Украины и евроатлантического пространства».

Позже американские СМИ заявили, что просьба Зеленского о присоединении государства к альянсу - худшая идея в истории. Было подчеркнуто, что при ее выполнении США с союзниками окажутся втянуты в конфликт, способный привести к ядерной войне.