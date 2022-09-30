В стране и мире В офисе Зеленского сообщили об ускоренной подаче заявки на вступление Украины в НАТО Егор Левин © Фото: Pavlo Gonchar, ZUMAPRESS, Globallookpress Читайте нас на: Президент Украины Владимир Зеленский провел заседание Совета национальной безопасности и обороны по вопросам «обеспечения коллективной безопасности Украины и евроатлантического пространства». В ходе мероприятия участники обсудили прошедшие недавно референдумы и присоединение освобожденных территорий к России. В ходе заседания Зеленский заявил, что, исходя из текущей ситуации, Украина подаст заявку на вступление в НАТО в ускоренном порядке. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика