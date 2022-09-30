В офисе Зеленского сообщили об ускоренной подаче заявки на вступление Украины в НАТО
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Президент Украины Владимир Зеленский провел заседание Совета национальной безопасности и обороны по вопросам «обеспечения коллективной безопасности Украины и евроатлантического пространства».
В ходе мероприятия участники обсудили прошедшие недавно референдумы и присоединение освобожденных территорий к России. В ходе заседания Зеленский заявил, что, исходя из текущей ситуации, Украина подаст заявку на вступление в НАТО в ускоренном порядке.