Newsweek: просьба Зеленского срочно принять Украину в НАТО - «худшая идея в истории»

В США не оценили просьбу президента Украины ускоренно принять страну в НАТО.

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Ускоренный прием Украины в состав Североатлантического альянса может стать угрозой для существования человечества. Такое заявление сделал заместитель редактора отдела мнений американской газеты Newsweek Джейсон Филдс.

Он окрестил соответствующую просьбу президента Украины Владимира Зеленского «худшей идеей в истории». Как объяснил эксперт, принятие страны в НАТО обозначает втягивание Соединенных Штатов и других стран-членов Альянса в открытое вооруженное противостояние с РФ.

«(Это - прим.ред.) может привести к ядерной войне», - обозначил Филдс в статье для своего издания.

Ранее украинский лидер заявил, что собирается подать заявку на вступление в НАТО в ускоренном порядке. Это было сказано в ходе заседания Совета национальной безопасности и обороны по вопросам «обеспечения коллективной безопасности Украины и евроатлантического пространства».