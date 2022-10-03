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В НАТО рассказали, почему альянс отказывается помочь Зеленскому

Виктория Ивашечкина
05:55 03.10.2022
Представитель альянса заявил, что вступление НАТО в конфликт может привести к большой войне.
В НАТО рассказали, почему альянс отказывается помочь Зеленскому
© Фото: Cover Images Keystone Press Agency Globallookpress
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НАТО не отзывается на просьбы украинского лидера Владимира Зеленского о помощи, потому что Киев не входит в альянс. Об этом рассказал постоянный представитель Германии при военном блоке Рюдигер Кениг.

«Украина - не член НАТО. Поэтому не возникает никаких обязательств по коллективной самообороне. Мы также не хотим, чтобы НАТО принимало активное участие в боевых действиях», - подчеркнул он в интервью изданию Spiegel

По его словам, вступление альянса в конфликт приведет к большой войне, участниками которой внезапно окажутся 30 государств, нежелающих этого.

Ранее Владимир Зеленский заявил, что собирается подать заявку на вступление страны в НАТО в ускоренном порядке. Это было сказано в ходе заседания Совета национальной безопасности и обороны по вопросам «обеспечения коллективной безопасности Украины и евроатлантического пространства». 

Позже американские СМИ заявили, что просьба Зеленского о присоединении государства к НАТО в ускоренном порядке - худшая идея в истории. Было подчеркнуто, что при ее выполнении США с союзниками окажутся втянуты в конфликт, способный привести к ядерной войне

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