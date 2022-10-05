Эксперт рассказал, по кому ударит ограничение цен на российскую нефть

Факт ограничения цен на нефть не страшен, так как предельная стоимость устанавливается выше, чем стоимость добычи, отметил собеседник «Звезды».

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Европа рискует остаться без нефти после истечения сроков контрактов с РФ из-за решения установить потолок цен на российские ресурсы. Такую точку зрения в разговоре со «Звездой» выразил доцент факультета политологии МГУ, кандидат экономических наук Юрий Юденков.

По его словам, сам факт ограничения цен на нефть не страшен, так как предельная стоимость устанавливается выше, чем стоимость добычи. В то же время на перспективу эта мера может обернуться проблемами для самой Европы.

«В условиях рынка установления ограничения сверху на цену неразумны... На каком-то этапе они могут еще не то, что работать, но мы еще будем продавать, пока контракты действуют. Но в дальнейшем вряд ли этот потолок сыграет какую-то положительную роль для европейцев. Они вообще без нефти останутся в результате», - заявил Юденков.

Ранее страны Евросоюза договорились о введении потолка цен на российскую нефть в восьмом пакете санкций. По словам вице-премьера России Александра Новака, такая мера может сильно повредить энергетическому рынку, приведя к дефициту и росту цен. Новак также отметил, что РФ будет поставлять нефть только тем потребителям, которые обеспечат механизм рыночного ценообразования.