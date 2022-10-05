Новак: введение потолка на российскую нефть приведет к дефициту и росту цен

Такое решение может очень сильно повредить энергетическому рынку.

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Введение потолка на российскую нефть может сильно повредить энергетическому рынку. Об этом в среду сообщил вице-премьер РФ Александр Новак. По его словам, такое решение приведет к дефициту и росту цен.

«Такие прецеденты очень навредят энергетическому рынку, это приведёт только к дефициту, к росту цен», - передает РИА Новости слова чиновника.

Ранее стали известно, что в ОПЕК+ договорились о сокращении добычи нефти на 2 миллиона баррелей в сутки. Уменьшать добычу начнут с ноября.

Решение принято на фоне ожидания восьмого пакета антироссийских санкций, в который войдет ограничение предельных цен на нефть из РФ.