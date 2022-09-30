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Эберхарт: ценовой потолок на нефть из РФ может стать «смертельным ударом» для Запада

Алиса Краузе
04:06 30.09.2022
Эксперт Forbes объяснил, чем плох план стран G7 с установкой потолка цен на российскую нефть.
Эберхарт: ценовой потолок на нефть из РФ может стать «смертельным ударом» для Запада
© Фото: Joel Angel Juarez ZUMAPRESS.com Globallookpress
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Установление ценового потолка для российской нефти может стать для западных стран «смертельным ударом». Так глава нефтесервисной компании Дэн Эберхарт прокомментировал решение, принятое министрами финансов «Большой семерки» в начале сентября.

По его мнению, авторы этой инициативы, а именно администрация президента США Джо Байдена и чиновники ЕС и Британии, показали свою некомпетентность в условиях текущего энергетического кризиса.

Эксперт указал, что в плане Запада есть большие недочеты, которые делают его практически бесполезным. Даже если он приведет к сбоям в поставках российских энергоресурсов, это отзовется ростом цен на нефть в мире и, соответственно, росту сырьевого дохода РФ.

Кроме того, авторы идеи совершенно не взяли во внимание тот простой факт, что ценовой потолок можно легко обойти. И это, по словам Эберхарта, известно любому торговцу нефтью.

«Политики не понимают работу и экономику энергетических рынков», - объяснил специалист в статье для журнала Forbes.

При идеальном для Запада развитии событий ценовой потолок должен уменьшить экспорт российской нефти, удерживая цены ниже, чем в условиях полного эмбарго. Однако такая картина возможна лишь в теории.  

Как заметил эксперт, большинство стран-членов G7 уже ввели или намерены ввести жесткие ограничения на поставки российской нефти. Это значит, что политика ценового потолка нацелена на такие страны, как Китай и Индия, которые, вероятно, проигнорируют частичный запрет или найдут способ его обойти.

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