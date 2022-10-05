Раскрыты условия соглашения Болдуина с семьей застреленной им на съемках Галины Хатчинс

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Актер Алек Болдуин достиг мирного соглашения с семьей случайно застреленной им на съемках кинооператора Галины Хатчинс. Об этом сообщается на странице Болдуина в Instagram*.

«Мы рады сообщить сегодня об урегулировании гражданского дела, возбужденного от имени семьи кинооператора Галины Хатчинс», - говорится в сообщении.

Отмечается, что на протяжении процесса у всех сохранялось желание сделать как можно больше для сына Хатчинс.

Телеканал CNN, ссылаясь на опубликованное адвокатом актера заявление, уточняет, что вдовец Хатчинс станет исполнительным продюсером фильма «Ржавчина», на съемках которого произошел инцидент, и получит часть прибыли. Смерть кинооператора признали несчастным случаем.

Съемочный процесс, как ожидается, возобновится в январе 2023 года. К нему, в том числе, вернутся сам Болдуин и раненый во время стрельбы режиссер Джоэл Соуса.

Болдуин в октябре 2021 года выстрелил из револьвера, который должен был быть заряжен холостыми патронами, в сторону съемочной группы, ранив оператора и режиссера. Хатчинс с ранением шеи доставили на вертолете в больницу города Альбукерке, однако врачам не удалось спасти ее жизнь. Позже СМИ сообщили, что пистолет, из которого стрелял Болдуин, был заряжен боевым патроном.

В многочисленных интервью актер заверял, что не нажимал на спуск, а только взвел курок, после чего оружие выстрелило само. Однако экспертиза ФБР пришла к выводу, что это невозможно. Тем не менее детективы заключили, что все произошедшее на съемочной площадке является трагической случайностью.

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