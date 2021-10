В стране и мире Появилось первое фото Болдуина после убийства на съемочной площадке Анна Касаткина Против актера пока не выдвинуто обвинений, сообщили в полиции. © Фото: alecbaldwininsta, Instagram Читайте нас на: Первую фотографию Алека Болдуина после смертельного инцидента на съемочной площадке в Нью-Мексико опубликовало издание Santa Fe New Mexican. Снимок сделан после допроса актера в офисе шерифа округа Санта-Фе. Sheriff’s office: Star’s ‘prop firearm’ kills one, injures another https://t.co/wuFa9DMRBI — Santa Fe New Mexican (@thenewmexican) October 22, 2021 Трагический инцидент произошел на съемках вестерна «Ржавчина», в котором Болдуин играет главную роль и выступает в качестве продюсера. Актер выстрелил из оружия, которое должно было быть заряжено холостыми патронами и попал в членов съемочной группы. Женщина-оператор Галина Хатчинс получила ранение шеи. Ее на вертолете доставили в больницу города Альбукерке, однако врачам не удалось спасти ее жизнь. Режиссер фильм Джоэл Соуса также ранен и находится в критическом состоянии. В правоохранительных органах сообщили, что пока против актера не выдвинуто обвинений. Съемки фильма на данный момент приостановлены. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика