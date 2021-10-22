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Появилось первое фото Болдуина после убийства на съемочной площадке

Анна Касаткина
08:00 22.10.2021
Против актера пока не выдвинуто обвинений, сообщили в полиции.
Появилось первое фото Болдуина после убийства на съемочной площадке
© Фото: alecbaldwininsta, Instagram
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Первую фотографию Алека Болдуина после смертельного инцидента на съемочной площадке в Нью-Мексико опубликовало издание Santa Fe New Mexican. Снимок сделан после допроса актера в офисе шерифа округа Санта-Фе.

Трагический инцидент произошел на съемках вестерна «Ржавчина», в котором Болдуин играет главную роль и выступает в качестве продюсера. Актер выстрелил из оружия, которое должно было быть заряжено холостыми патронами и попал в членов съемочной группы.

Женщина-оператор Галина Хатчинс получила ранение шеи. Ее на вертолете доставили в больницу города Альбукерке, однако врачам не удалось спасти ее жизнь. Режиссер фильм Джоэл Соуса также ранен и находится в критическом состоянии.

В правоохранительных органах сообщили, что пока против актера не выдвинуто обвинений. Съемки фильма на данный момент приостановлены.

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