В МИД РФ заявили, что поврежденные части «Северного потока» находятся в зоне контроля разведки США

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Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова заявила, что американская разведка контролирует зоны, где был поврежден «Северный поток». Она сказала об этом в эфире «Соловьев Live».

«Теперь по поводу того, где это произошло, - это торгово-экономическая зона Дании и Швеции... Это те самые натоцентричные страны, которые нашпигованы американским вооружением, это те самые страны, которые полностью контролируются американскими спецслужбами», - подчеркнула Захарова.

Ранее в российском посольстве прокомментировали слухи о том, что Россия может быть виновником инцидентов на газопроводах. Дипломаты подчеркнули, что России, как и Европе, выгодно сотрудничество в сфере торговли газом, а вот интересам США, напротив, это может помешать.