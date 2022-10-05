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Патрушев уличил США и Великобританию в разжигании конфликтов и попытке столкнуть ЕС с РФ

Ян Брацкий
10:25 05.10.2022
По мнению секретаря Совбеза РФ Николая Патрушева, главная цель Вашингтона и Лондона подавить Россию и сохранить однополярное мироустройство.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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В Крыму на фоне проведения специальной военной операции сохраняется высокий уровень террористических угроз. С таким заявлением выступил секретарь Совбеза России Николай Патрушев в ходе совещания по безопасности. Особую значимость эта тема приобретает в связи со стремлением США и Великобритании затянуть военные действия и перенести их на территорию России, пояснил он.

«Надо отметить, что англосаксы давно являются основными источниками нестабильности в мире. Не стесняясь, они игнорируют нормы международного права. Самоуверенная, эгоистичная политика создает многочисленные очаги напряженности, ставит на грань выживания многие страны и народы», - подчеркнул Патрушев.

С его слов, официальные Вашингтон и Лондон не могут смириться с потерей гегемонии и пытаются разжечь новые конфликты по всему миру.

«Под руководством англосаксов на Украине возродился неонацистский режим. При этом сама Украина используется, как инструмент борьбы с нашей страной. Цель - подавить Россию, удержать свое мнимое превосходство и сохранить однополярный мир», - напомнил секретарь Совбеза РФ.

При этом, сам народ Украины западных инициаторов конфликта не интересует, уверен он.

«Они рассчитывают, что им удастся за счет разжигания конфликта вновь решить проблемы своей экономики и огромного госдолга, который достиг у США более 30 триллионов долларов. Для них важно усилить нестабильность, столкнуть Европу с Россией в военном противостоянии, чтобы капиталы, производства и лучшие умы перебрались за океан», - отметил Патрушев.

Кроме того, секретарь Совета безопасности РФ напомнил, что мирные переговоры по урегулированию кризиса на Украине были сорваны Киевом по указке Запада. Сегодня страны НАТО активно снабжают его оружием и подталкивают к обострению ситуации.

«Сегодня против нас, по сути, воюет блок НАТО, члены которого предоставляют киевскому режиму вооружение, боеприпасы, разведданные, обеспечивают подготовку военных специалистов, участвуют в планировании операций и шантажируют применением оружия массового поражения», - констатировал Николай Патрушев.

Доктрина Вашингтона и его союзников, основанная на неограниченном эгоизме, ведет к страданию всего человечества подвел итог своему выступлению секретарь Совбеза РФ.

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