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Плечом к плечу с неонацистами: что движет иностранными наемниками на Украине

Константин Коковешников
Марина Крижановская
00:33 15.09.2022
С начала спецоперации число иностранных наемников на Украине снизилось уже почти в четыре раза, но некоторые из них продолжают искать в этом конфликте либо источник заработка, либо попытку уйти от правосудия или желание насолить России.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: The Presidential Office of Ukrai Globallookpress
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Бывшие преступники, романтики-идеалисты и террористы - именно так раньше выглядел состав так называемого Интернационального легиона, а, проще говоря, наемников из самых разных стран мира.

Много и кадровых военных. Но методы их работы мало отличаются от почерка украинских неонацистов. Как и они, наемники скрываются в обычных жилых домах, где их находят российские беспилотники и уничтожают минометы.

С начала спецоперации по защите Донбасса число иностранных наемников снизилось уже почти в четыре раза. Несмотря на реальную угрозу для жизни, желание во что бы то ни стало победить Россию на поле боя любой ценой заставляет отправлять, по сути на верную смерть, все новых солдат удачи. Если польской речью уже никого не удивить, то темный цвет кожи - пока в новинку.

Так называемых солдат удачи не пугает даже то, что наемничество преследуется во многих странах мира. Например, Кевину Чиаппалоне на родине в Италии грозит два года тюрьмы. Но он по-прежнему отрицает свою корыстную заинтересованность.

Другие напротив - едут на Украину, чтобы уйти от правосудия. Авторы расследования «Киев Индепендент» пришли к выводу, что действия наемников на Украине координирует бывший член некогда крупнейшей в Польше мафиозной группировки Петр Капущинский, которого там разыскивают по обвинению в мошенничестве. Пять лет назад Варшава даже требовала его экстрадиции. Но Киев отказал.

Подробнее о том, какие еще так называемые добровольны из бывшего постсоветсткого пространства воюют против российской армии на Украине и какую эмблему напоминает символика их батальона - в репортаже Константина Коковешникова.

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