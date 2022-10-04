МИД РФ: поставки США оружия на Украину приближают военное столкновение РФ и НАТО

Соединенные Штаты наращивают накачку Украины оружием и предоставляют военным свои разведданные, заявил представитель МИД РФ во время выступления в ООН.

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Поставки США вооружений Украине приближают ситуацию к опасной черте столкновения России и НАТО. Об этом во время выступления на заседании Первого комитета Генассамблеи ООН заявил заместитель директора департамента по нераспространению и контролю над вооружениями (ДНКВ) МИД РФ Константин Воронцов.

Он отметил, что Соединенные Штаты наращивают накачку Украины оружием, предоставляют военным свои разведданные и обеспечивают прямое участие боевиков и советников в конфликте.

«(Это. - Прим.ред.) не только затягивает боевые действия и ведет к новым жертвам, но и приближает ситуацию к опасной черте прямого военного столкновения России и НАТО», - подчеркнул Воронцов.

Президент США Джо Байден в разговоре с украинским лидером Владимиром Зеленским 4 октября анонсировал новый пакет военной помощи Украине на сумму 625 миллионов долларов. В него, в частности, войдут реактивные системы залпового огня HIMARS, артиллерия и бронеавтомобили.