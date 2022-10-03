На пороге зимы: почему страны ЕС и Великобританию сотрясают протесты из-за энергокризиса

У простых европейцев уже не хватает денег на оплату коммунальных платежей и продукты питания.

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Подземные газовые хранилища в Европе уже феврале могут почти полностью опустеть. Снижение заполняемости до катастрофических 5% прогнозирует Международное энергетическое агентство. Уже сейчас страны ЕС стали расходовать топлива заметно больше, чем получать. Тем временем, тарифы на энергоресурсы растут, а обычные европейцы теряют терпение.

Так, например, на акции протеста выходят жители Великобритании. Они призывают заморозить цены, а также повысить зарплаты. Митингующие заявляют, что едва сводят концы с концами.

«Мой счет за электроэнергию, а это газ и электричество, до апреля прошлого года составлял 97 фунтов в месяц, а теперь он составляет 233 фунта в месяц. Это очень много. Откуда я буду это брать?», - задается вопросом протестующая.

Помочь британцам обещали премьер-министр Лиз Трасс и министр финансов Квази Квартенг. Но их планы резко снизить налоги могли привести к опустошению казны на 45 миллиардов фунтов стерлингов в год. Финансовый рынок эти решения рекордным обвалом национальной валюты. Обещанные же компенсации на заморозку тарифов энергокомпаниям в 150 миллионов грозили привести экономику Соединенного Королевства к краху. В итоге правительство отказалось от своих грандиозных налоговых планов.

Похожая ситуация и в странах Евросоюза. В центре Франции из-за забастовок против инфляции и роста цен в магазинах остановилась работа местного нефтеперерабатывающего завода, а за ним и автозаправок. В Бельгии владельцы ресторанов вынуждены в буквальном смысле спуститься в пещеры, чтобы не тратить электричество.

Перестать вооружать Украину, снять антироссийские санкции и обратить внимание на простых жителей требуют митингующие в Австрии и Голландии. Там протестующие забросали яйцами портрет премьер-министра Марка Рютте.

На фоне энергокризиса власти экономят на электричестве в социальных учреждениях. Холодные батареи в школах Чехии. Детям на уроках выдают теплые пледы. Похожая ситуация во французской Нормандии.

Меняют гардероб и политики. Французский президент Эммануэль Макрон появился на публике в теплой водолазке. Это часть плана властей по снижению потребления энергии - все чиновники теперь будут утепляться.

Напомним, энергетический кризис уже давно бьет по жителям Европы. Каждую неделю митинги проходят в различных странах. Их граждане требуют отменить антироссийские санкции, которые привели к плачевным последствиям.