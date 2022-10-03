В стране и мире В стране и мире В стране и мире

На пороге зимы: почему страны ЕС и Великобританию сотрясают протесты из-за энергокризиса

Андрей Лазарев
Сергей Лебедев
22:57 03.10.2022
У простых европейцев уже не хватает денег на оплату коммунальных платежей и продукты питания.
© Видео: ТРК ВС РФ "Звезда" © Фото: Vuk Valcic, Keystone Press Agency, GlobalLookPress
Читайте нас на:

Подземные газовые хранилища в Европе уже феврале могут почти полностью опустеть. Снижение заполняемости до катастрофических 5% прогнозирует Международное энергетическое агентство. Уже сейчас страны ЕС стали расходовать топлива заметно больше, чем получать. Тем временем, тарифы на энергоресурсы растут, а обычные европейцы теряют терпение.

Так, например, на акции протеста выходят жители Великобритании. Они призывают заморозить цены, а также повысить зарплаты. Митингующие заявляют, что едва сводят концы с концами.

«Мой счет за электроэнергию, а это газ и электричество, до апреля прошлого года составлял 97 фунтов в месяц, а теперь он составляет 233 фунта в месяц. Это очень много. Откуда я буду это брать?», - задается вопросом протестующая.

Помочь британцам обещали премьер-министр Лиз Трасс и министр финансов Квази Квартенг. Но их планы резко снизить налоги могли привести к опустошению казны на 45 миллиардов фунтов стерлингов в год. Финансовый рынок эти решения рекордным обвалом национальной валюты. Обещанные же компенсации на заморозку тарифов энергокомпаниям в 150 миллионов грозили привести экономику Соединенного Королевства к краху. В итоге правительство отказалось от своих грандиозных налоговых планов.

Похожая ситуация и в странах Евросоюза. В центре Франции из-за забастовок против инфляции и роста цен в магазинах остановилась работа местного нефтеперерабатывающего завода, а за ним и автозаправок. В Бельгии владельцы ресторанов вынуждены в буквальном смысле спуститься в пещеры, чтобы не тратить электричество.

Перестать вооружать Украину, снять антироссийские санкции и обратить внимание на простых жителей требуют митингующие в Австрии и Голландии. Там протестующие забросали яйцами портрет премьер-министра Марка Рютте.

На фоне энергокризиса власти экономят на электричестве в социальных учреждениях. Холодные батареи в школах Чехии. Детям на уроках выдают теплые пледы. Похожая ситуация во французской Нормандии.

Меняют гардероб и политики. Французский президент Эммануэль Макрон появился на публике в теплой водолазке. Это часть плана властей по снижению потребления энергии - все чиновники теперь будут утепляться. 

Напомним, энергетический кризис уже давно бьет по жителям Европы. Каждую неделю митинги проходят в различных странах. Их граждане требуют отменить антироссийские санкции, которые привели к плачевным последствиям.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
21:23 В стране и мире
Видео
ВСУ обстреляли Старобельск начиненными шрапнелью ракетами из РСЗО HIMARS
21:58 В стране и мире
Илон Маск предложил признать Крым российским и закрепить за Украиной нейтральный статус
17:46 Армия
Видео
Марочко рассказал, как военная смекалка помогла силам ЛНР остановить прорыв ВСУ под Лисичанском
18:08 В стране и мире
Послов РФ из-за референдумов вызвали в МИД Чехии, Франции и Эстонии
18:33 В стране и мире
Фильм «Одиннадцать молчаливых мужчин» закрыл фестиваль российского кино в Белграде
Популярное
Видео
Санду рассказала пранкерам о готовности выделить Киеву земли Молдавии
Видео
Интенсивная подготовка: кадры тренировок мобилизованных военных в тыловых районах СВО
Видео
Ударами ВКС РФ по по пунктам временной дислокации ВСУ уничтожены две РСЗО HIMARS
Видео
МО РФ: уничтожено свыше 50-ти боевиков ВСУ в районе Купянска Харьковской области
Видео
В Генштабе ВС РФ заявили, что срочники осеннего призыва к СВО привлекаться не будут
Видео
Путин и главы ДНР, ЛНР, Херсона и Запорожья подписали договоры о вступлении территорий в состав РФ
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.