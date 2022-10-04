Предвыборный пиар или инструмент давления: почему Польша требует репарации от Германии

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Противостояние Польши и Германии по вопросу репарации снова оказался на повестке дня. Уже официально Варшава требует компенсировать 1,3 триллиона долларов за ущерб, который был нанесен в годы Второй мировой войны. Соответствующую ноту вчера подписал министр иностранных дел Збигнев Рау.

«Польское общество до сих пор тяжело переживают последствия нападения в 1939 году и оккупацию страны фашистской Германией. Это тормозит возможность дальнейшего развития наших отношений. Наконец пришло время эту проблему разрешить», - заявил дипломат.

Однако в Германии называют этот вопрос уже давно улаженным и возвращаться к нему больше не собираются. При этом там отмечают, что без каких-либо оговорок осознают свою историческую ответственность.

«Наш вечный долг - хранить память о причиненных полякам страданиях. Одновременно с этим вопрос о репарациях, с точки зрения федерального правительства, закрыт», - ответила на претензии глава МИД ФРГ Анналена Бербок.

От репараций Польша добровольно отказалась в 1953 году. Нынешние власти твердят, что это произошло под давлением СССР. При этом после войны и в качестве компенсаций за понесенный ущерб стране была передана почти четверть территории Германии. С насиженных мест выселили несколько миллионов немцев.

Канцлер ФРГ Олаф Шольц уже намекнул, что не исключает пересмотра границы, если Варшава не откажется от своих требований. Польские политики в ответ заявили, что их пугают этим несколько десятилетий.

Ситуация усугубляется тем, что Польша серьезно зависит от финансовой помощи ЕС. А ключевую роль в нем играет Германия. По одной из версий, Варшава таким образом пытается разблокировать замороженные Еврокомиссией деньги, которые должны были пойти на восстановление после пандемии.

При этом Варшава уже закрыла порт польского города Дарлово для судов из ФРГ. В ближайшее время такой же запрет начнет действовать и в других портах. Исключение сделают только для перевозки энергоносителей и лекарств.

В самом обществе, где больше половины согласны с требованиями Польши о репарациях, как показывают опросы, три четверти населения страны не рассчитывают их получить. А почти 70% граждан считают, что тема репараций является лишь одним из инструментов предвыборной кампании. Через год в стране пройдут парламентские выборы.

Напомним, недавно в Германии рассказали о последствиях выплаты Польше репараций за ущерб во Вторую мировую войну. Страна может попросту обанкротиться. Об этом заявил член партии ХДС/ХСС и бывший вице-президент бундестага Йоханнес Зингхаммер.