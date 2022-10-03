В Германии рассказали о последствиях выплаты Польше репараций за ущерб во Вторую мировую

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Германия обанкротится в случае выплаты репараций за ущерб, нанесенный Польше во время Второй мировой войны. Об этом заявил член партии ХДС/ХСС и бывший вице-президент бундестага Йоханнес Зингхаммер.

Глава польского МИД Збигнев Рау 3 октября подписал ноту о выплате ФРГ репараций в размере 1,3 трлн долларов.

«Польша официально требует выплатить ей репарации, которые немедленно приведут Германию к финансовому краху», - заявил Зингхаммер, добавив, что «у добрососедства появилось новое определение».

Он также отметил, что Варшава выбрала неудачный момент для выяснения отношений в разгар украинского кризиса, пишет РИА Новости.

В Польше считают, что Варшава и Берлин должны принять меры для устранения последствий немецкой оккупации 1939-1945 годов и урегулировать вопрос о компенсации материальных и нематериальных потерь. В качестве репараций Польша требует 6,2 триллиона злотых (около 1,3 триллиона долларов).

Берлин необходимость новых выплат отвергает, подчеркивая, что в 1953 году Варшава признавала выполнение немецкой стороной всех обязательств по выплате ущерба.