В МИД ФРГ назвали закрытым вопрос о репарациях Польше

При этом в ФРГ осознают свою историческую ответственность, подчеркнули в ведомстве.

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В Германии считают закрытым вопрос о выплате Польше репараций за ущерб, понесенный в ходе Второй мировой войны, заявила 4 октября в Варшаве глава МИД ФРГ Анналена Бербок.

«Вопрос о репарациях, с точки зрения федерального правительства, закрыт», - сказала она в ходе встречи главой польского МИД Збигневом Рау.

При этом в ФРГ осознают историческую ответственность за преступления нацистов в годы войны, подчеркнула Бербок.

Ранее Польша потребовала от Германии $1,3 триллиона. Соответствующую ноту подписал Рау накануне встречи с коллегой из ФРГ. Отметим, что Берлин не признает необходимость новых выплат, считая, что Варшава в 1953 году признавала выполнение немецкой стороной всех обязательств по выплате ущерба. В Варшаве утверждают, что это соглашение было подписано с нарушением под давлением СССР.