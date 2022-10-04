В МИД ФРГ назвали закрытым вопрос о репарациях Польше
В Германии считают закрытым вопрос о выплате Польше репараций за ущерб, понесенный в ходе Второй мировой войны, заявила 4 октября в Варшаве глава МИД ФРГ Анналена Бербок.
«Вопрос о репарациях, с точки зрения федерального правительства, закрыт», - сказала она в ходе встречи главой польского МИД Збигневом Рау.
При этом в ФРГ осознают историческую ответственность за преступления нацистов в годы войны, подчеркнула Бербок.
Ранее Польша потребовала от Германии $1,3 триллиона. Соответствующую ноту подписал Рау накануне встречи с коллегой из ФРГ. Отметим, что Берлин не признает необходимость новых выплат, считая, что Варшава в 1953 году признавала выполнение немецкой стороной всех обязательств по выплате ущерба. В Варшаве утверждают, что это соглашение было подписано с нарушением под давлением СССР.