Польша потребовала от Германии $1,3 трлн репараций

Устранение последствий немецкой оккупации включает в себя не только возмещение ущерба, но и решение вопроса о похищенных произведениях искусства и архивах, подчеркнули в польском МИД.

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Польша потребовала от Германии репарации за ущерб, понесенный в ходе Второй мировой войны, на сумму в $1,3 триллиона. Соответствующую ноту подписал глава польского МИД Збигнев Рау.

В ближайшее время ноту собираются передать внешнеполитическому ведомству ФРГ. В ней сказано, что стороны должны принять меры для устранения последствий немецкой оккупации 1939-1945 годов и урегулировать вопрос о компенсации материальных и нематериальных потерь.

Документ подписан накануне встречи Рау с немецкой коллегой Анналеной Бербок.

Отметим, что Берлин не признает необходимость новых выплат, считая, что Варшава в 1953 году признавала выполнение немецкой стороной всех обязательств по выплате ущерба.