Восстановление Мариуполя и осенний призыв: о чем на селекторном совещании МО рассказал Шойгу

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Десятки украинских беспилотников и сотни ракет сбили российские ПВО во время проведения референдумов. Сейчас же одна из приоритетных задач российских военных - восстановить гражданскую инфраструктуру и мирную жизнь на присоединенных территориях. На этом акцентировал внимание в ходе селекторного совещания министр обороны Сергей Шойгу. Масштабная стройка жилых кварталов идет в Мариуполе, завершена прокладка трубопровода для обеспечения водой жителей Донецка и других населенных пунктов Донецкой Народной Республики.

Киевский режим был готов на все, чтобы сорвать исторические референдумы в Донбассе, Херсонской и Запорожской областях, - от провокаций и угроз до массированных ракетных ударов. В российском Министерстве обороны это понимали. О принятых мерах безопасности и спасенных жизнях людей рассказал на селекторном совещании Сергей Шойгу. Противнику не удалось сорвать референдумы и запугать людей.

«Во время избирательных мероприятий сбито семь самолетов противника, 45 беспилотных летательных аппаратов, 109 реактивных снарядов HIMARS и "Ольха". Благодаря принятым мерам удалось спасти сотни жизней и обеспечить проведение референдума», - отметил он.

Восстановить инфраструктуру новых российских территорий и наладить здесь мирную жизнь. Эта работа началась еще до объявления референдумов. В Мариуполе скоро появится новый жилой квартал. Первые три дома уже сданы - люди, оставшиеся без крова, переезжают туда целыми семьями. Возводят военные строители и социальные объекты и многофункциональные медцентры - в рекордные сроки.

«После взятия под контроль Мариуполя, практически полностью разрушенного ВСУ и нацбатами, верховный главнокомандующий поставил задачу восстановить пострадавшую инфраструктуру города и обеспечить жильем лишившихся. Специалисты военно-строительного комплекса выполняют это поручение в круглосуточном режиме. В настоящее время в Мариуполе завершено строительство трех домов, дома сданы «под ключ», и (выполнено. - Прим.ред.) благоустройство прилегающей территории общей площадью 40 тысяч квадратных метров. До конца года планируется возвести еще девять зданий... За короткий срок, фактически за 85 дней, в Луганске и Мариуполе построено два многофункциональных медицинских центра общей вместимостью 260 койко-мест. Они полностью оснащены современным оборудованием», - сказал Шойгу.

Обеспечение водой населения Донбасса - еще одна приоритетная задача. Ее поможет решить водовод, уже построенный российскими военными строителями.

«За 40 дней построен водовод из Ханженковского водохранилища до канала "Северский Донец - Донбасс" общей протяженностью около 90 километров. Обеспечена подача семидесяти двух тысяч кубометров воды в сутки жителям Донецка и прилегающих населенных пунктов... В Волновахе завершено строительство водовода, что позволяет подавать 35 тысяч кубометров воды в сутки», - добавил министр обороны.

От возведения социальных объектов к реконструкции памятников. Восстановлен легендарный мемориальный комплекс Саур-Могила, который украинские националисты разрушили практически до основания в 2014 году.

«На Донбассе восстановлен знаковый мемориальный комплекс Саур-Могила. На кургане теперь вновь горит вечный огонь. Хочу поблагодарить военных строителей за эффективно проделанную работу», - сказал Шойгу.

Отдельная тема совещания - призывная кампания, которая по указу президента в этом году начинается позже. Министр еще раз подчеркивает - призывники не будут задействованы в специальной военной операции.

«В соответствии с указом президента призыв граждан на военную службу начнется в ноябре, а увольнение в запас - с октября по декабрь. Во всех регионах страны к работе приступят более двух тысяч семисот призывных комиссий. Планируется призвать 120 тысяч человек, что на семь с половиной тысяч меньше, чем осенью прошлого года. Особо подчеркну, что все военнослужащие по призыву закончившие и заканчивающие службу возвращаются по домам, а вновь призванные будут направлены в подразделения, не задействованные в СВО. Все условия для качественного проведения призыва созданы. Военные комиссариаты полностью обеспечены медицинским имуществом, в том числе средствами индивидуальной защиты и тест-системами для выявления коронавирусной инфекции. Обращаю внимание командующих на необходимость своевременного увольнения в запас всех, кто завершил военную службу, и постановки их на воинский учет по месту жительства», - подчеркнул глава МО.

Важный вопрос, который поднимает министр, - состояние парка самолетов военно-транспортной авиации и их оперативные возможности. Доклад представляет командование Воздушно-космических сил страны. Отдельно министр останавливается на непростых условиях, в которых несут службу матросы, мичманы и офицеры береговых радиотехнических постов в отдаленных районах страны.

«Второй вопрос повестки касается инфраструктуры береговых радиотехнических постов, ведущих мониторинг морской обстановки в зонах ответственности флотов. Дежурство на этих постах несут более девятисот офицеров, мичманов и матросов на значительном удалении от населенных пунктов, в труднодоступных районах, зачастую в сложных климатических условиях. В этой связи, крайне важно поддерживать в исправном состоянии казарменные и специальные фонды подразделений, оперативно возводить отдельные сооружения и блочно-модульные городки. Особенно это касается регионов Крайнего Севера и Камчатки», - отметил он.

В преддверии Дня учителя Шойгу поздравил педагогов учебных заведений Минобороны и поблагодарил их за профессионализм, чуткость и самоотверженность в воспитании молодежи. Министр отметил, что именно молодые люди определяет завтрашний день для России.