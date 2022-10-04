Армия Шойгу: военные строители круглосуточно занимаются восстановлением Мариуполя В настоящее время в Мариуполе завершено строительство трех домов под ключ и благоустройство территории общей площадью 40 тысяч квадратных метров, уточнил министр обороны. © Видео: Минобороны России © Фото: Илья Питалев, РИА Новости Читайте нас на: Специалисты военно-строительного комплекса восстанавливают разрушенный ВСУ и националистическими батальонами Мариуполь в круглосуточном режиме. Об этом в ходе селекторного совещания заявил министр обороны Российской Федерации Сергей Шойгу. «Специалисты военно-строительного комплекса выполняют данное поручение в круглосуточном режиме. В настоящее время в Мариуполе завершено строительство трех домов под ключ и благоустройство прилегающей территории общей площадью 40 тысяч квадратных метров. До конца года планируется возвести еще девять зданий», - сказал Шойгу. Со слов министра, фактически за 85 дней, в Луганске и Мариуполе построены два многофункциональных медицинских центра общей вместимостью 260 койко-мест. Лечебные учреждения оснащены современным оборудованием. Кроме того, продолжил он, построен водовод из Ханженковского водохранилища до канала «Северский-Донец - Донбасс» общей протяженностью около 90 километров. Таким образом, обеспечена подача 72 тысяч кубометров воды в сутки жителям Донецка и прилегающих населенных пунктов. «В Волновахе завершено строительство водовода, что позволяет подавать 35 тысяч кубометров воды в сутки. На Донбассе восстановлен знаковый мемориальный комплекс "Саур-Могила". На кургане теперь вновь горит Вечный огонь», - добавил министр. В ходе совещания глава оборонного ведомства поблагодарил военных строителей за эффективно проделанную работу. Материал подготовили: Ян Брацкий и Николай Баранов. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика