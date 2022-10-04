Шойгу: военные строители круглосуточно занимаются восстановлением Мариуполя
Специалисты военно-строительного комплекса восстанавливают разрушенный ВСУ и националистическими батальонами Мариуполь в круглосуточном режиме. Об этом в ходе селекторного совещания заявил министр обороны Российской Федерации Сергей Шойгу.
«Специалисты военно-строительного комплекса выполняют данное поручение в круглосуточном режиме. В настоящее время в Мариуполе завершено строительство трех домов под ключ и благоустройство прилегающей территории общей площадью 40 тысяч квадратных метров. До конца года планируется возвести еще девять зданий», - сказал Шойгу.
Со слов министра, фактически за 85 дней, в Луганске и Мариуполе построены два многофункциональных медицинских центра общей вместимостью 260 койко-мест. Лечебные учреждения оснащены современным оборудованием.
Кроме того, продолжил он, построен водовод из Ханженковского водохранилища до канала «Северский-Донец - Донбасс» общей протяженностью около 90 километров. Таким образом, обеспечена подача 72 тысяч кубометров воды в сутки жителям Донецка и прилегающих населенных пунктов.
«В Волновахе завершено строительство водовода, что позволяет подавать 35 тысяч кубометров воды в сутки. На Донбассе восстановлен знаковый мемориальный комплекс "Саур-Могила". На кургане теперь вновь горит Вечный огонь», - добавил министр.
В ходе совещания глава оборонного ведомства поблагодарил военных строителей за эффективно проделанную работу.
Материал подготовили: Ян Брацкий и Николай Баранов.