Шойгу: в дни референдумов сбиты семь украинских самолетов и более 100 реактивных снарядов

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В дни проведения референдумов о вхождении Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей в состав России, подразделения ВС РФ сбили семь самолетов и 45 БПЛА украинской армии. Об этом в ходе селекторного совещания заявил глава Министерства обороны Сергей Шойгу. Кроме того, добавил министр, удалось уничтожить 109 реактивных снарядов от РСЗО HIMARS и «Ольха» противника.

«Во время избирательных мероприятий сбиты семь самолетов противника, 45 беспилотных летательных аппаратов, 109 реактивных снарядов "Хаймарс" и "Ольха". Благодаря принятым мерам удалось спасти сотни жизней и обеспечить проведение референдумов», - сказал Шойгу.

Кроме того, в ходе совещания Шойгу сообщил, что более 200 тысяч человек уже прибыли в ВС РФ в рамках частичной мобилизации. По его словам, соответствующим должностным лицам поручено обеспечить мобилизованных необходимыми комплектами одежды и другим имуществом, назначить на воинские должности.

Глава российского военного ведомства отметил, что обучение мобилизованных граждан идет на 80 полигонах и в шести учебных центрах.

Материал подготовили: Ян Брацкий, Николай Баранов.