Шойгу: срочники после демобилизации уедут домой, а набранные в ходе осенней мобилизации будут служить не в зоне СВО

Министр также обратил внимание командующих на необходимость своевременного увольнения в запас всех, кто завершил военную службу, и постановки их на воинский учет по месту жительства.

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Военнослужащие срочной службы после демобилизации вернутся по домам, а набранных в ходе осеннего призыва направят в подразделения, не задействованные в спецоперации на Украине, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

«Что касается осенней призывной кампании. В соответствии с указом президента призыв граждан на военную службу начнется в ноябре, а увольнение в запас - с октября по декабрь. Во всех регионах страны к работе приступят более двух тысяч семисот призывных комиссий. Планируется призвать 120 тысяч человек, что на семь с половиной тысяч меньше, чем осенью прошлого года», - сказал он на селекторном совещании.

Министр подчеркнул, что в военкоматах имеется необходимое медицинское имущество, в том числе средства индивидуальной защиты и тест-системами для выявления коронавируса.

Глава российского военного ведомства обратил внимание командующих на необходимость своевременного увольнения в запас завершивших военную службу. Шойгу также добавил, что мобилизованных направят в районы спецоперации после боевого слаживания.

Ранее Минобороны показало кадры подготовки мобилизованных в учебном центре в Ростовской области, где они изучают тактику ведения современного боя, средства связи, учатся оказывать первую медицинскую помощь.

Напомним, Владимир Путин 24 февраля объявил о начале спецоперации на Украине. Утром 21 сентября президент России Владимир Путин объявил частичную мобилизацию для выполнения этих задач.

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов