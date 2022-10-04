Глава МАГАТЭ на этой неделе посетит Киев и Москву

Он планирует продолжить консультации по согласованию и скорейшему внедрению зоны ядерной безопасности и защиты вокруг ЗАЭС.

© Фото: Yoshio Tsunoda, AFLO, GlobalLookPress

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси посетит на этой неделе Киев, а затем отправится в Москву. Эту информацию во вторник подтвердили в МАГАТЭ.

«На этой неделе Рафаэль Гросси отправится в Киев, а затем в Москву, чтобы продолжить консультации по согласованию и скорейшему внедрению зоны ядерной безопасности и защиты вокруг Запорожской АЭС», - говорится в заявлении агентства.

Напомним, информация о планах Гросси посетить Россию и Украину появилась еще 1 октября. Гендиректор МАГАТЭ отмечает, что риск ядерного инцидента на станции еще велик, так как обстрелы продолжаются.

Так, недавно снаряд ВСУ попал в водоканал рядом с Запорожской АЭС. Обстрелы велись из населенных пунктов Марганец и Никополь Днепропетровской области и были подавлены ответным огнем российской артиллерии.