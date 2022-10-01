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Глава МАГАТЭ собирается прибыть в Киев и Москву на следующей неделе

Марина Крижановская
23:27 01.10.2022
Отмечено, что его визит обусловлен намерением создать зону ядерной безопасности вокруг Запорожской АЭС.
Глава МАГАТЭ собирается прибыть в Киев и Москву на следующей неделе
© Фото: IMAGO photonews.at Georges Schne Globallookpress
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Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси вероятно посетит столицы России и Украины. Это связано с его намерением создать зоны безопасности вокруг Запорожской АЭС. Об этом сообщило Международное Агентство по атомной энергетике на своем официальном сайте.

«Генеральный директор Гросси продолжает консультации и прочие усилия, направленные на достижение соглашений и внедрение зоны ядерной безопасности вокруг ЗАЭС так скоро, как это возможно. Ожидается, что он посетит Киев и Москву на следующей неделе», - гласит опубликованная информация.

Немногим ранее власти Энергодара сообщили, что снаряд украинских вооруженных сил попал в отводящую трубу ТЭС. Так, глава города Александр Волга сказал, что сегодня было нанесено множество ударов по инфраструктуре города.

В первую очередь крупному удару подверглась тепловая электростанция, даже было попадание в отводящую трубу.

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