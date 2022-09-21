Глава МАГАТЭ: риск ядерного инцидента на ЗАЭС все еще велик

Это связано с тем, что обстрелы еще продолжаются.

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Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси на встрече с главой Министерства иностранных дел России Сергеем Лавровым обсудил ситуацию с безопасностью на Запорожской АЭС. После руководитель агентства заявил, что риск ядерного инцидента на станции еще велик, так как обстрелы продолжаются.

«Мы надеемся, что достигнем от Владимира Путина и от всех той поддержки, которая нужна для обеспечения безопасности на этой станции. Ядерный инцидент не является ничьим интересом», - предает ТАСС слова Гросси.

Напомним, Украина продолжает обстреливать ЗАЭС. Снаряды ложатся в сотне метров от станции. Так, например, произошло отключение блочного трансформатора собственных нужд энергоблока.

Из-за этого пришлось запустить два дизель-генератора систем безопасности. Это было необходимо для обеспечения работы насосов охлаждения топлива.