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Илон Маск решил возобновить сделку по покупке Twitter после скандальных постов об Украине

Сергей Лебедев
19:52 04.10.2022
Он готов заплатить 54,2 доллара за акцию.
Илон Маск решил возобновить сделку по покупке Twitter после скандальных постов об Украине
© Фото: imago-images.de, GlobalLookPress
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Основатель компаний Tesla и SpaceX, американский миллиардер Илон Маск вновь предложил возобновить сделку по приобретению социальной сети Twitter. Он готов заплатить 54,2 доллара за акцию.

На этом фоне акции компании выросли более чем на 12 процентов. Их стоимость достигла 47,93 доллара, прежде чем торги были остановлены. Об этом сегодня сообщает Reuters.

Напомним, ранее бизнесмен отказался от покупки социальной сети. Причиной этого стал отказ предоставить ему информацию о поддельных аккаунтах и спам-ботах. 

После этого компания обратилась в суд с целью заставить предпринимателя завершить сделку на 44 миллиарда долларов по покупке Twitter. В итоге Илон Маск подал в суд штата Делавэр встречный иск.

Накануне Илон Маск предложил признать Крым российской территорией, предоставить полуострову гарантии водоснабжения, закрепить за Украиной нейтральный статус и провести повторные референдумы в Донбассе под наблюдением ООН. Миллиардер также предложил читателям высказать свое мнение. Большинство проголосовавших поддержали его план.

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