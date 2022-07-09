Илон Маск передумал покупать Twitter

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Американский предприниматель Илон Маск больше не планирует покупать социальную сеть Twitter. О намерении миллиардера отказаться от сделки свидетельствует документ, направленный главному юристу компании от его имени.

Юрист со стороны Маска в составленном им письме обозначил претензию к Twitter. По его заявлению, руководство компании не выполнило договорных обязательств.

Как указано в обнародованном в Сети официальном письме, Twitter вменяется непредоставление необходимой информации по запросу предпринимателя. Вероятно, речь идет о сведениях, необходимых Маску, чтобы оценить число спам-ботов среди активных монетизируемых пользователей соцсети.

Ранее в прессе уже появлялась информация о том, что команда Маска все еще не смогла установить, как много учетных записей Twitter являются фейковыми или использующимися для рекламной рассылки. Это поставило под серьезную угрозу сделку о покупке бизнесменом соцсети за 44 миллиарда долларов.