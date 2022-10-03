Илон Маск предложил признать Крым российским и закрепить за Украиной нейтральный статус

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Основатель компаний Tesla и SpaceX, американский миллиардер Илон Маск озвучил свой способ мирного урегулирования конфликта на Украине. Он предложил признать Крым российской территорией, предоставить полуострову гарантии водоснабжения, закрепить за Украиной нейтральный статус и провести повторные референдумы в Донбассе под наблюдением ООН.

«С высокой вероятностью таким в конце концов и будет исход. Вопрос только в том, сколько людей погибнет до этого», — написал Илон Маск в Twitter.

Он также предложил читателям высказать свое мнение. Большинство проголосовавших поддержали его план.