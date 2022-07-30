CNBC: Илон Маск подал встречный иск к Twitter

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Американский бизнесмен Илон Маск подал в суд штата Делавэр встречный иск к Twitter. Ранее компания обратилась в суд с целью заставить предпринимателя завершить сделку на 44 миллиарда долларов по покупке одноименной соцсети. Об этом сообщает телеканал CNBC.

Утверждается, что Илон Маск попросил суд сохранить в тайне подробности иска. Причина просьбы не уточняется.

Ранее CNBC сообщил о том, что акции Twitter упали на 11% после новости о том, что Илон Маск принял решение отказаться от покупки социальной сети. Кроме того, по информации американского канала, акции компании Tesla, которой управляет миллиардер, упали примерно на 6,5%.

Напомним, 9 июля появилась информация о том, что генеральный директор компаний Tesla и SpaceX больше не планирует покупать социальную сеть Twitter. Юрист со стороны Маска в составленном им письме обозначил претензию к Twitter. По его заявлению, руководство компании так и не предоставило информацию о поддельных аккаунтах и спам-ботах.