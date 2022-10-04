В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Российский вице-адмирал заявил, что «Северные потоки» взорвали американцы руками украинцев

Анна Касаткина
17:27 04.10.2022
По словам Николая Михеева, на Украине есть специалисты, способные осуществить подобную диверсию.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: Газпром
Читайте нас на:

Диверсию с подрывом российских газопроводов «Северный поток» и «Северный поток - 2» могли осуществить американцы руками украинцев. Об этом в эфире программы «Между тем» на телеканале «Звезда» заявил бывший начальник Управления боевой подготовки ВМФ России, вице-адмирал Николай Михеев.

«Исполнитель непосредственный - украинцы. Подстрекатели - поляки. Они всю жизнь подстрекают... Техническое обеспечение, скорее всего, было английское. А вот общее руководство - это за американцами, они никогда не делают ничего своими руками, они всегда это делают чужими руками», - сказал вице-адмирал.

По его словам, осуществить подобную диверсию без участия человека невозможно - необходимо провести разведку, оценить технические возможности взрывчатки по отношению к месту закладки.

«На Украине такие специалисты были, они Украине достались после развала СССР... Школа, которая была у нас на острове Первомайском - это под Очаковым - там было специальное соединение, которое в 1992 году с предательством командира соединения перешло под флаг Украины. Они приняли присягу и стали как бы формированием в составе Украины... Украина их не бросила, она ими занималась. У нас знаете как, когда надо кого-то подобрать для такого рода диверсии, то возникает вопрос - кто согласится? Немногие согласятся на это, а только единицы», - отметил Михеев.

ЧП с повреждением труб на газопроводах «Северный поток - 1» и «Северный поток - 2» произошло в конце сентября. Позднее шведские сейсмологи сообщили о двух мощных подводных взрывах в момент появления повреждений. В НАТО и Евросоюзе произошедшее называют диверсией, не указывая на виновников напрямую. По словам президента России Владимира Путина, к диверсии причастны западные страны. Секретарь Совета безопасности Николай Патрушев отметил, что известны факты подрыва трубопроводов западными спецслужбами.

Ранее экс-советник главы Пентагона, полковник в отставке Дуглас Макгрегор рассказал, что заявления властей США о непричастности страны к ЧП на газопроводах «Северный поток» противоречат логике. По его мнению, Штаты извлекают выгоду из разрушения газопроводов.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
17:42 В стране и мире
МИД РФ: Россия полностью привержена заявлению о недопустимости развязывания ядерной войны
16:45 В стране и мире
«Газпром» предупредил о прекращении поставок газа Молдавии из-за неуплаты
15:20 Армия
Видео
МО РФ: на Краснолиманском направлении огневым поражением уничтожено более 120 националистов
14:18 В стране и мире
Борисов заявил о способности России высадить космонавтов на Луну к 2030 году
18:33 В стране и мире
Фильм «Одиннадцать молчаливых мужчин» закрыл фестиваль российского кино в Белграде
Популярное
Видео
Шойгу: срочники после демобилизации уедут домой, а набранные в ходе осеннего призыва будут служить не в зоне СВО
Видео
Санду рассказала пранкерам о готовности выделить Киеву земли Молдавии
Видео
Интенсивная подготовка: кадры тренировок мобилизованных военных в тыловых районах СВО
Видео
Ударами ВКС РФ по по пунктам временной дислокации ВСУ уничтожены две РСЗО HIMARS
Видео
МО РФ: уничтожено свыше 50-ти боевиков ВСУ в районе Купянска Харьковской области
Видео
В Генштабе ВС РФ заявили, что срочники осеннего призыва к СВО привлекаться не будут
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.