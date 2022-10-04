Российский вице-адмирал заявил, что «Северные потоки» взорвали американцы руками украинцев

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Диверсию с подрывом российских газопроводов «Северный поток» и «Северный поток - 2» могли осуществить американцы руками украинцев. Об этом в эфире программы «Между тем» на телеканале «Звезда» заявил бывший начальник Управления боевой подготовки ВМФ России, вице-адмирал Николай Михеев.

«Исполнитель непосредственный - украинцы. Подстрекатели - поляки. Они всю жизнь подстрекают... Техническое обеспечение, скорее всего, было английское. А вот общее руководство - это за американцами, они никогда не делают ничего своими руками, они всегда это делают чужими руками», - сказал вице-адмирал.

По его словам, осуществить подобную диверсию без участия человека невозможно - необходимо провести разведку, оценить технические возможности взрывчатки по отношению к месту закладки.

«На Украине такие специалисты были, они Украине достались после развала СССР... Школа, которая была у нас на острове Первомайском - это под Очаковым - там было специальное соединение, которое в 1992 году с предательством командира соединения перешло под флаг Украины. Они приняли присягу и стали как бы формированием в составе Украины... Украина их не бросила, она ими занималась. У нас знаете как, когда надо кого-то подобрать для такого рода диверсии, то возникает вопрос - кто согласится? Немногие согласятся на это, а только единицы», - отметил Михеев.

ЧП с повреждением труб на газопроводах «Северный поток - 1» и «Северный поток - 2» произошло в конце сентября. Позднее шведские сейсмологи сообщили о двух мощных подводных взрывах в момент появления повреждений. В НАТО и Евросоюзе произошедшее называют диверсией, не указывая на виновников напрямую. По словам президента России Владимира Путина, к диверсии причастны западные страны. Секретарь Совета безопасности Николай Патрушев отметил, что известны факты подрыва трубопроводов западными спецслужбами.

Ранее экс-советник главы Пентагона, полковник в отставке Дуглас Макгрегор рассказал, что заявления властей США о непричастности страны к ЧП на газопроводах «Северный поток» противоречат логике. По его мнению, Штаты извлекают выгоду из разрушения газопроводов.