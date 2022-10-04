В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Экс-советник главы Пентагона заявил о выгоде США от ЧП на «Северных потоках»

Виктория Ивашечкина
03:39 04.10.2022
По мнению эксперта, вывод газопроводов из строя повышает зависимость Европы от американских энергоносителей.
Экс-советник главы Пентагона заявил о выгоде США от ЧП на «Северных потоках»
© Фото: Danish Defense Ministry, XinHua, GlobalLookPress
Читайте нас на:

Экс-советник главы Пентагона, полковник в отставке Дуглас Макгрегор рассказал, что заявления властей США о непричастности Штатов к ЧП на газопроводах «Северный поток» противоречат логике и не выгодны Вашингтону.

«Утверждения администрации Байдена о непричастности являются нелогичными, учитывая предыдущие заявления и то, как администрация двигает фигуры на доске», - заявил Макгрегор, передает РИА Новости.

По его мнению, Штаты извлекают выгоду из разрушения газопроводов. Макгрегор отметил, что вывод их из строя повышает зависимость Европы от американских энергоносителей.

«Это важно, поскольку показывает манипулирование и то, кто "выигрывает" от разрушения газопровода», - объяснил он.

Происшествие с повреждением труб на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток - 2» произошло в конце сентября. Позже шведские сейсмологи сообщили о двух мощных подводных взрывах в момент появления повреждений. В НАТО и Евросоюзе произошедшее называют диверсией, не указывая на виновников напрямую. При этом, по словам президента России Владимира Путина, к диверсии причастны западные страны. 

Ранее в Швеции приняли решение оцепить место происшествия на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток - 2». Как уточнялось, это делается для того, чтобы провести расследование на месте преступления.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
21:23 В стране и мире
Видео
ВСУ обстреляли Старобельск начиненными шрапнелью ракетами из РСЗО HIMARS
21:58 В стране и мире
Илон Маск предложил признать Крым российским и закрепить за Украиной нейтральный статус
17:46 Армия
Видео
Марочко рассказал, как военная смекалка помогла силам ЛНР остановить прорыв ВСУ под Лисичанском
18:08 В стране и мире
Послов РФ из-за референдумов вызвали в МИД Чехии, Франции и Эстонии
18:33 В стране и мире
Фильм «Одиннадцать молчаливых мужчин» закрыл фестиваль российского кино в Белграде
Популярное
Видео
Санду рассказала пранкерам о готовности выделить Киеву земли Молдавии
Видео
Интенсивная подготовка: кадры тренировок мобилизованных военных в тыловых районах СВО
Видео
Ударами ВКС РФ по по пунктам временной дислокации ВСУ уничтожены две РСЗО HIMARS
Видео
МО РФ: уничтожено свыше 50-ти боевиков ВСУ в районе Купянска Харьковской области
Видео
В Генштабе ВС РФ заявили, что срочники осеннего призыва к СВО привлекаться не будут
Видео
Путин и главы ДНР, ЛНР, Херсона и Запорожья подписали договоры о вступлении территорий в состав РФ
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.