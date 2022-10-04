Экс-советник главы Пентагона заявил о выгоде США от ЧП на «Северных потоках»

По мнению эксперта, вывод газопроводов из строя повышает зависимость Европы от американских энергоносителей.

© Фото: Danish Defense Ministry, XinHua, GlobalLookPress

Экс-советник главы Пентагона, полковник в отставке Дуглас Макгрегор рассказал, что заявления властей США о непричастности Штатов к ЧП на газопроводах «Северный поток» противоречат логике и не выгодны Вашингтону.

«Утверждения администрации Байдена о непричастности являются нелогичными, учитывая предыдущие заявления и то, как администрация двигает фигуры на доске», - заявил Макгрегор, передает РИА Новости.

По его мнению, Штаты извлекают выгоду из разрушения газопроводов. Макгрегор отметил, что вывод их из строя повышает зависимость Европы от американских энергоносителей.

«Это важно, поскольку показывает манипулирование и то, кто "выигрывает" от разрушения газопровода», - объяснил он.

Происшествие с повреждением труб на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток - 2» произошло в конце сентября. Позже шведские сейсмологи сообщили о двух мощных подводных взрывах в момент появления повреждений. В НАТО и Евросоюзе произошедшее называют диверсией, не указывая на виновников напрямую. При этом, по словам президента России Владимира Путина, к диверсии причастны западные страны.

Ранее в Швеции приняли решение оцепить место происшествия на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток - 2». Как уточнялось, это делается для того, чтобы провести расследование на месте преступления.