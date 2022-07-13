Возрождение города: как МО РФ в сжатые сроки возводит медцентр в Мариуполе

В новом медцентре будут оказывать практически все виды врачебной помощи. Большую стройку здесь планируют завершить уже этой осенью.

© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Специалисты военно-строительного комплекса Минобороны строят многофункциональный медицинский центр. Госпиталь рассчитан на 60 койко-мест.

Площадь медцентра превышает пять тысяч квадратных метров. Строят объект быстро, с учетом большого опыта. В пандемию по всей России было построено 30 таких комплексов.

Эта стройка стала еще и новым местом работы для жителей Мариуполя. Опытные сварщики, монтажники, каменщики восстанавливают родной город.

«Это возрождение Мариуполя. Его же фактически нет. Надо поднимать... Это город славы и чести», - рассказал каменщик Евгений Некрасов.

В новом медцентре будут оказывать практически все виды врачебной помощи. Большую стройку здесь планируют завершить уже этой осенью.

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов