Возрождение города: как МО РФ в сжатые сроки возводит медцентр в Мариуполе
Специалисты военно-строительного комплекса Минобороны строят многофункциональный медицинский центр. Госпиталь рассчитан на 60 койко-мест.
Площадь медцентра превышает пять тысяч квадратных метров. Строят объект быстро, с учетом большого опыта. В пандемию по всей России было построено 30 таких комплексов.
Эта стройка стала еще и новым местом работы для жителей Мариуполя. Опытные сварщики, монтажники, каменщики восстанавливают родной город.
«Это возрождение Мариуполя. Его же фактически нет. Надо поднимать... Это город славы и чести», - рассказал каменщик Евгений Некрасов.
В новом медцентре будут оказывать практически все виды врачебной помощи. Большую стройку здесь планируют завершить уже этой осенью.
Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов