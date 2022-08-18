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За качество ручаются: как в Мариуполе строят жилые дома под кураторством МО РФ

Алиса Краузе
Андрей Лазарев
00:25 18.08.2022
Министерство обороны России принимает активное участие в отстройке разрушенного ВСУ города Мариуполя.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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Оконные блоки установлены, стены и фасады покрашены - так выглядит высокая степень готовности домов в Мариуполе. Сразу две многоэтажки уже готовы под ключ. В начале сентября в новых квартирах будут праздновать новоселье первые жильцы.

«Общее количество площади жилья - почти сто тысяч квадратных метров всех 12 домов. Благоустроена территория вокруг зданий. Они обеспечены всеми энергоресурсами: водой холодной, водой горячей, электричеством», - рассказал руководитель проекта военно-строительного комплекса Минобороны РФ Олег Печенкин.

Одна-, двух- и трехкомнатные квартиры площадью от 50 до 80 квадратных метров. Уже завершена внутренняя отделка помещений. Жильцов за порогом встретит просторный светлый коридор, санузел, натяжные потолки, уютные светлые комнаты современной отделки.

Строительство курирует российское Министерство обороны. Темпы опережают графики. При этом, за качество здесь ручаются. Работы на стройплощадке идут параллельно. Во дворе уже видны очертания первой детской площадки, а рядом продолжается возведение остальных монолитных пятиэтажек .

Всего зданий будет построено 12 - на две с половиной тысячи квартир. Еще четыре дома рабочие обещают сдать в октябре, остальные - к декабрю, чтобы мариупольцы успели заселиться в новое жилье до наступления холодов.

Парковочные карманы и благоустройство территории тоже предусмотрены проектом. А скорость возведения новых зданий и жилых домов может ускорить запущенная линия по производству газобетонных блоков. 300 кубических метров готовой продукции за 12 часов работы - завод работает совсем рядом со строящимся жилым кварталом.

«Есть технологические нюансы, в дозировках, в качестве материалов, которые поставляются нам. У нас главная задача - обеспечить наши стройки. Будем стремиться», - отметила менеджер по производству Наталья Назина.

По соседству с растущим по часам районом в самом разгаре возведение республиканского Центра МЧС. Тут же будет располагаться база для саперов - масштабный комплекс из более чем десятка объектов на пяти гектарах некогда чистого поля.

«Навес на 20 машиномест... Так же будет тенто-мобильное укрытие площадью 2400 квадратных метров на 40 машиномест, здание заправки со своими топливно -раздаточными колонками», - обозначил специалист военно-строительного комплекса Минобороны РФ Василий Юрков.

Гаражи для спецтехники, склад ГСМ, вольеры для служебных собак и специально оборудованные места для дрессуры животных растут под гул строительной техники.

Строительство началось меньше месяца назад, а каркас двухэтажного административных здания из двух корпусов уже готов. Рабочие закрывают наружный контур здания и приступают к отделке и прокладке инженерных сетей.

В будущем это строение станет станцией технического обслуживания для автомобилей МЧС. Оно находится между двумя административными зданиями. Работы идут полным ходом. Когда все будет готово, сюда завезут все необходимое оборудование из России от автоподъемников до запаса инструментов.

Стройку планируют завершить уже к первому месяцу зимы, однако есть очень большие шансы закончить раньше. В том числе и за счет увеличения количества рабочих.

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