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Экс-посол Украины обругал Илона Маска за предложение признать Крым российским

Сергей Лебедев
22:24 03.10.2022
Ранее Андрей Мельник «прославился» тем, что обозвал канцлера ФРГ Олафа Шольца «обиженной ливерной колбасой».
Экс-посол Украины обругал Илона Маска за предложение признать Крым российским
© Фото: Thomas Trutschel, imago-images.de, GlobalLookPress
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Бывший украинский посол в Германии Андрей Мельник нецензурно обругал американского миллиардера Илона Маска. Так он отреагировал на сегодняшнее предложение основателя компаний Tesla и SpaceX по урегулированию конфликта с Россией.

«...вот мой очень дипломатичный ответ вам», - написал Андрей Мельник в Twitter с упоминанием бизнесмена, начав пост с нецензурных выражений.

Ранее Илон Маск предложил признать Крым российской территорией, предоставить полуострову гарантии водоснабжения, закрепить за Украиной нейтральный статус и провести повторные референдумы в Донбассе под наблюдением ООН. Миллиардер также предложил читателям высказать свое мнение. Большинство проголосовавших поддержали его план.

Отметим, в июле президент Украины Владимир Зеленский уволил посла Украины в Германии Андрея Мельника. По мнению политологов, такой шаг был связан с тем, что слова дипломата нанесли репутационный вред стране его пребывания.

Так, например, посол в свое время обозвал канцлера ФРГ Олафа Шольца «обиженной ливерной колбасой». Позже Андрей Мельник уточнил, что сделал это от «безысходности» после начала спецоперации на Украине.

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