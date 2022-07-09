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Президент Украины Владимир Зеленский уволил посла Украины в Германии Андрея Мельника. Об этом говорится на официальном сайте украинского президента.

«Уволить Мельника Андрея Ярославовича с поста чрезвычайного и полномочного посла Украины в Федеративной Республике Германия», - говорится в тексте указа.

Ранее Андрей Мельник позволял себе нелицеприятные высказывания в адрес руководства Германии. В апреле в сети жители Германии даже запустили петицию с требованием отставки Андрея Мельника.

Напомним, украинский посол в ФРГ Андрей Мельник вызвал возмущение части немецкого общества, назвав канцлера Олафа Шольца «обиженной ливерной колбасой» и отказавшись затем извиняться за это. Канцлер Германии Олаф Шольц не стал обижаться на высказывание украинского посла Андрея Мельника.